Anas, promessa mantenuta. Via il cantiere delle polemiche

di Laura Valdesi

SIENA

"Il cantiere tra gli svincoli di Badesse e Monteriggioni è arrivato alla sua massima estensione. Da adesso verrà progressivamente ridotto. Il resto dell’intervento sarà completato entro il 4 novembre e il cantiere rimosso. Il secondo lotto lo faremo più in là". E’ la promessa fatta il 18 ottobre scorso in prefettura dall’ingegner Gioacchino Del Monaco, responsabile area gestione rete di Anas. Un incontro ’caldo’, dove non erano mancate sollecitazioni ad Anas anche da parte del prefetto Matilde Pirrera che aveva definito il raccordo "una gimkama".

La promessa è stata mantenuta. Anche perché era stata pronunciata in modo solenne davanti alle massime autorità. A quella riunione nel palazzo del governo c’erano i sindaci dei Comuni interessati alla mobilità sull’Autopalio, le forze di polizia, la Provincia, persino Università e società di trasporti. Insomma, era stata indicata da Anas una data precisa che, evidentemente, sapeva già di poter rispettare. Viste le polemiche furiose, sui social e sulla stampa, con tanto di raccolta di firme e lettere ai vertici regionali per segnalare un disagio forte da parte degli automobilisti. I troppi e continui incidenti con feriti fortunatamente lievi nel tratto interessato dai lavori dove si lamentava di vedere operare pochi addetti. Poi lo schianto mortale: un mezzo pesante aveva tamponato le macchine in fila nella dirittura e, come si ricorderà, un francese era morto sul colpo. Sebbene non si possa certo addossare la colpa al cantiere Badesse-Monteriggioni.

Già il primo novembre i frequentatori della ’Palio’ segnalavano sui social tre squadre di tecnici sui cantieri tra Monteriggioni e Badesse. Ed il giorno seguente, giovedì 2, il tratto è tornato senza cartelli, né deviazioni ma a doppia corsia. Sia in direzione Firenze che Siena. Installati i nuovi new jersey per i quali Anas è stata di recente anche premiata. Nessuno, in realtà, metteva in dubbio la loro efficacia in termini di potenziamento della sicurezza. Gli altri che sono stati tolti per il momento si trovano appoggiati nel campo che costeggia l’Autopalio, proprio all’altezza dell’uscita per Monteriggioni.

"Il secondo lotto lo faremo più in là", aveva annunciato l’ingegner Del Monaco di Anas sempre il 18 ottobre alla riunione voluta dal prefetto. Un intervento che certo sarà concertato, come richiesto in modo corale, con Comuni, autorità e forze di polizia.