Ampugnano "Parco fotovoltaico e sportivo"

"Per l’area di Ampugnano vogliamo uno sviluppo compatibile con il nostro territorio e la sua economia: fotovoltaico, centro sportivo, parco agricolo ecc...". Nei giorni in cui si è tornati a parlare dello sviluppo dello scalo senese, il Comitato contro l’ampliamento dell’aeroporto di Ampugnano torna a ribadire la sua contrarietà, criticando la posizione di Carlo Panerai di Delta Aero Taxi, che ha annunciato possibili investimenti per 17 milioni di euro nell’area. "Panerai vuole Ampugnano – sostiene il Comitato – per trasferire la sua attività di aviazione generale su Sovicille. Il sospetto è che Panerai ha già messo un piede su Ampugnano nella prospettiva di poterlo gestire e farne un grande parcheggio per gli aerei privati che l’aeroporto di Firenze non riesce a contenere".

Il Comitato poi aggiunge: "Panerai prospetta investimenti per 17 milioni (Galaxy ne promise 80 con il risultato che conosciamo), se veramente queste fossero le sue intenzioni allora dovremmo allarmarci perché per fare profitti dovrebbe ipotizzare qualche decina di movimenti giornalieri che una volta sbarcati su Firenze verrebbero ad Ampugnano per essere parcheggiati. L’esperienza ha dimostrato che non ci sono viaggiatori, turisti ecc. interessati a sbarcare a Siena e che solo per il Palio è ipotizzabile un certo movimento. Ma noi pensiamo che se l’aeroporto fosse dato in gestione al Panerai sarebbe una grave iattura per il nostro territorio, per i nostri operatori turistici e per la nostra economia".