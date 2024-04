"Ammodernamento del ’Sonar’. Il 15 aprile si aprono i cantieri"

L’inizio dei lavori al Sonar di Colle è oramai vicino. Erano stati annunciati a febbraio e ora dovrebbe mancare solo una decina di giorni per l’ufficiale avvio delle operazioni di ammodernamento dell’auditorium. "Un progetto – sottolinea Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e al turismo di Colle – che ha interpretato perfettamente le direttive delle politiche culturali e sociali di questa amministrazione, specialmente quelle dedicate ai giovani, ed è stato capace di aggiungere un altro importante capitolo alla lunga storia del Sonar, che dal 2001 è sinonimo di cultura, arte e musica nella nostra città e che oggi si conferma punto di riferimento per la comunità valdelsana e non solo".

Bianchi aggiunge: "I lavori che interesseranno nei prossimi mesi la struttura Sonar, recentemente finanziati dall’amministrazione, costituiscono il completamento di questo percorso, che porterà a una fruizione migliore e più completa dello spazio, liberandone le potenzialità ancora inespresse". Pur proseguendo le attività ludico-didattiche, corsi di musica, di fotografia etc. negli spazi associativi di Mosaico, il calendario di eventi nell’auditorium sarà sospeso e lascerà spazio ai lavori. Grazie ai progetti sviluppati e finanziati dall’amministrazione di Colle nel 2023, saranno infatti avviati tra alcuni giorni una serie di interventi di ammodernamento all’interno dell’auditorium che dureranno alcuni mesi. La data di inizio dovrebbe essere quella del 15 aprile. "Abbiamo deciso di programmare insieme all’associazione Mosaico, alcuni interventi di miglioramento della struttura e degli impianti per consentire la piena fruizione degli spazi e il miglioramento degli stessi – sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Stefano Nardi – Questi lavori sono il frutto di una bella sinergia tra il Comune e le tante ragazze e i ragazzi dell’associazione che frequentano la casa della musica e che contribuiscono a rendere vivo e accogliente uno spazio importante della nostra città".

"Non posso che essere profondamente grato verso tutti i volontari di Mosaico e le persone che operano all’interno dell’Associazione, che hanno dato tutti loro stessi affinché i risultati che abbiamo raggiunto potessero concretizzarsi – sottolinea entusiasta il presidente di Mosaico Aps, Claudio Niccolini – Un grande ringraziamento è doveroso poi nei confronti dell’amministrazione comunale nel suo insieme, dalla Giunta agli uffici, con cui siamo riusciti a collaborare fianco a fianco in maniera estremamente costruttiva".

Lodovico Andreucci