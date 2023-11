Amministrative a Chianciano. Il sindaco Marchetti si sfila: "Terzo mandato? Dico basta"

Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Chianciano Terme sono i centri più grandi della Valdichiana che la prossima primavera andranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Si voterà, la data non è ancora ufficiale, probabilmente il 9 giugno e intanto qualcosa inizia a muoversi. Pochi giorni fa a Chianciano Terme è arrivata la candidatura a sindaco dell’imprenditore Roberto Esposito, la prima nella cittadina termale. L’attuale sindaco Andrea Marchetti, già eletto due volte, non può, a oggi, ricandidarsi. Ma cosa deciderebbe nel caso che l’ipotesi del terzo mandato diventasse realtà? "Preferisco vivere", dice con una battuta Marchetti che di fatto considera conclusa la sua esperienza da sindaco alla scadenza naturale del suo secondo mandato.

"Personalmente sono favorevole al terzo mandato ma nel mio caso dico basta. Sento un po’ di stanchezza, la mia decisione l’ho presa. Chianciano Terme ha bisogno di nuovo entusiasmo". Andrea Marchetti è stato eletto con la lista civica ’Puntoeacapo’, per due volte, il cui futuro è ancora da decidere. "A me farebbe piacere che la lista possa proseguire – continua Marchetti – c’è ancora da capire alcune cose, ci incontreremo. Ma io non voglio essere un’ombra ingombrante, se ci sarà la possibilità che la lista vada avanti e qualcuno chiederà il mio aiuto, mi metterò a disposizione. Altrimenti nessun problema".

Probabilmente entro fine anno potrebbero arrivare novità e quindi il nome di una eventuale candidatura per la lista civica. Nei prossimi mesi, a Chianciano come negli altri centri in cui si vota, la campagna elettorale sarà al centro dell’attenzione.

Luca Stefanucci