Amitav Ghosh una laurea ad honorem

Al Rettorato dell’Università oggi sarà consegnata la laurea magistrale ad honorem in Lettere Moderne allo scrittore indiano Amitav Ghosh. Autore del romanzo ‘Le linee d’ombra’ con il quale ha esplorato i rapporti tra India e Pakistan, tra il 2008 e il 2015 Ghosh ha pubblicato la ’Trilogia dell’Ibis’, i romanzi ‘Mare di papaveri’, ‘Il fiume dell’oppio’ e ‘Diluvio di fuoco’, in cui ha raccontato l’epopea delle guerre dell’oppio e la nascita dell’India moderna. Dal romanzo ‘Il paese delle maree’, la sua ricerca si è indirizzata verso i temi dell’ambientalismo. L’evento sarà aperto dal rettore Roberto Di Pietra e dal direttore del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Pierluigi Pellini, la Laudatio della professoressa Elena Spandri, ordinaria di Letteratura inglese. Subito dopo, Amitav Ghosh terrà una lectio magistralis dal titolo ‘Intimations of Apocalypse: Catastrophist and Gradualist Imaginings of the Planetary Future’.