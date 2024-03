Amiata e Valdorcia, obiettivo sanità. La sfida dei nuovi investimenti nelle tecnologie e nelle strutture

Un futuro nel segno del consolidamento dei servizi sanitari e sociali già in atto sull’Amiata. Che comprendono grandi innovazioni legate alla tecnologia: il metaverso, un sistema telematico che avvicina i servizi socio sanitari al cittadino. Presto il via alla sperimentazione - prima in Toscana, tra le prime in Italia - che vedrà protagonisti i cittadini di Campiglia d’Orcia. Per prepararsi all’uso dei nuovi strumenti tecnologici che, come detto, consentiranno di avere da casa molte risposte socio sanitarie senza muoversi. Il progetto, ma anche il lungo elenco delle attività che la Asl Toscana sud garantisce sull’Amiata, a iniziare dai servizi dell’ospedale di Abbadia San Salvatore, sono stati dettagliatamente illustrati nel corso dell’incontro pubblico tenutosi l’altra sera proprio ad Abbadia San Salvatore. Presenti Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità, e i dirigenti della Asl. Tanti cittadini, diversi esponenti politici, il sindaco di Abbadia e quello di Castiglione d’Orcia.

Nel suo intervento di saluto Fabrizio Tondi ha voluto ringraziare l’assessore Bezzini e i vertici della Asl per l’operato, i numerosi interventi e investimenti, fatti per il miglioramento delle strutture e dei servizi socio sanitari. Sullo stesso tenore l’intervento di Claudio Galletti, sindaco di Castiglione d’Orcia, il quale ha manifestato l’attenzione del suo comune sul progetto metaverso destinando un locale di Campiglia d’Orcia, paese scelto per avviare la sperimentazione.

Assai critico, invece, l’intervento di un cittadino, Ivo Manfredi di Piancastagnaio, che ha lamentato tempi lunghissimi per l’intervento alla cataratta. L’uomo ha detto che deve attendere mesi prima di essere operato aggiungendo che rischia di perdere la vista: "Ho dei glaucomi, non posso attendere tanti mesi per essere operato alle cataratte". Fatta la domanda, l’uomo s n’è andato senza sentire la risposta. Arrivata proprio da Bezzini, il quale ha ricordato che le liste di attese sono suddivise in quattro categoria. I pazienti vengono inseriti secondo l’indicazione del medico che rilascia la prescrizione.