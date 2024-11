’America, dall’altra parte della luna’. In ateneo la nottata dell’election day

L’Università di Siena organizza ’America, dall’altra parte della luna’ per seguire la nottata elettorale che porterà alla designazione del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e con la redazione di Culture Globalist, l’iniziativa si terrà nell’auditorium del Santa Chiara LAB dalle 23 di martedì 5 alle 6 di mercoledì 6 novembre, con anche diretta facebook sui canali di Unisi e Culture Globalist. Nella prima parte alcuni docenti dell’Ateneo si confronteranno con il pubblico presente in sala e collegato su facebook spiegando la logica del sistema politico ed elettorale degli Stati Uniti e il rilievo di questa tornata elettorale, discutendo il ruolo che alcuni argomenti chiave hanno avuto durante la campagna degli ultimi mesi, dai diritti civili all’immigrazione ai temi economici, a quelli geopolitici, fino alle scelte comunicative dei candidati. La seconda parte sarà incentrata sull’analisi e sul commento del voto, oltre che sulla riflessione relativa alle conseguenze nel contesto europeo. Si potranno anche ascoltare giornalisti ed esperti in collegamento dall’Italia e dagli Stati Uniti.