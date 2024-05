Ambrosione mossiere, ecco deputati e ispettori

La giunta comunale, nella riunione che si è tenuta ieri, ha deliberato le nomine relative al Palio del 2 luglio. In particolare, come si legge nelle premesse della delibera, vista la segnalazione del Magistrato delle Contrade dello scorso 8 maggio, trasmessa in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento per il Palio e tenuto conto che i Capitani delle Contrade partecipanti al Palio (ai sensi dell’articolo 30 del medesimo Regolamento), hanno proposto per la nomina del mossiere Bartolo Ambrosione, la giunta ha deliberato come mossiere lo stesso Ambrosione; Claudio Villani (Chiocciola), Paolo Bennati (Tartuca), Stefano Berrettini (Istrice) come Deputati della Festa; Carlo Frigerio (Aquila), Leonardo Terzani Scala (Selva), Massimo Cerretani (Drago) come Ispettori della Pista; Massimo Brogi (Torre), Fabio Miraldi (Drago), Alessandro Barabino Zondadari (Selva) come Giudici della Vincita e Riccardo Frosini come Maestro di Campo.