Ambiente Al Roncalli studenti in prima linea

All’insegna delle tematiche ambientali il gemellaggio tra gli studenti della 4A del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’Istituto di Istruzione Superiore Roncalli di Poggibonsi e quelli del corso turismo della scuola carceraria del Roncalli. L’evento si è tenuto nella casa circondariale di Ranza, in occasione della premiazione per la partecipazione al ’Blue Deal for the future-school contest’. L’obiettivo del progetto è favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo delle aree costiere del Mediterraneo, supportando e promuovendo lo sviluppo delle Blue Energy. "Un’esperienza importante e formativa per tutti i nostri studenti", commenta il preside Gabriele Marini.

La consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e del coinvolgimento degli studenti come parte attiva per lo sviluppo di energie rinnovabili, nello specifico delle energie dal mare, hanno spinto i partner del progetto a organizzare un contest europeo. Gli studenti della scuola carceraria di Ranza hanno ricevuto la menzione d’onore per il lavoro coordinato dal professor Pietro Centorrino.

Fabrizio Calabrese