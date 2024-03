Amarsi è un idillio che dura tutta la vita

I disordini alimentari colpiscono in maniera casuale tutta la popolazione ma in particolare i ragazzi della generazione z che, nel desiderio di dimagrire, saltano i pasti e finiscono di frequente in un letto d’ospedale. La via d’uscita dal vortice di tali disturbi esiste, basta solo cercarla. Noi abbiamo ascoltato alcune influencer che nella rete così si confidano. Carlotta Fiasella durante una conferenza tenutasi alla Camera dei deputati racconta: "La tua mente è completamente oberata dal pensiero di dover raggiungere la perfezione. La cosa che fa più male è che la parte razionale di te capisce che cosa bisognerebbe fare per riuscire a guarire da un disturbo alimentare, lo capisce e lo sa, ma c’è quella irrazionale che la sovrasta, quindi tu non ci riesci". Federica Scagnetti racconta: "Non era più Federica ad avere il controllo in mano ma il disturbo alimentare". Valeria Vedovatti spiega: "Quel giorno in ospedale credevo di essere morta, una parte di me se n’era andata per sempre. Bisogna saper chiedere aiuto, perché farlo non è da deboli". Elisa Maino sull’anoressia si confida dicendo "è giusto mostrare che siamo vulnerabili e che quel canone di perfezione a cui tutti alla fine forse vogliamo ambire non esiste, non deve esistere e deve essere sconfitto". Citando la mamma di Maya Puravida "l’anoressia non nasce dalla voglia di dimagrire, Maya era bellissima eppure c’è cascata lo stesso". Ciò che vogliamo comunicare è che siamo meravigliosi così come siamo, non paragoniamoci agli altri perché ognuno è diverso ed è bello nella sua diversità, aldilà del giudizio del mondo.