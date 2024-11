Alluvione, 3mila euro a famiglia. Ottobre più piovoso dal ’92

E’ stato l’ottobre più piovoso dal 1992, ben 32 anni fa. Quando caddero 303,6 millimetri di pioggia. E guardando anche più indietro nel tempo, addirittura il settimo più piovoso dal lontano 1839. A tracciare il bilancio di un mese dove il maltempo ha lasciato il segno, ottobre appunto, sono stati i previsori di ’MeteoSiena24’. Che sottolinenano come, un grosso contributo a questi dati, sia arrivato dal "temporale autorigenerante con l’evento alluvionale localizzato tra i comuni di Sovicille e Siena tra il 17 e 18. La centralina ’Siena Galilei’ ha registrato 115,8 millimetri, quella di Siena Vico Alto 144. Punte fin verso i 160-170 nel comune di Sovicille". Un altro dato curioso riguarda anche la temperatura. Emerge infatti che è stata ad ottobre un grado e mezzo superiore rispetto alla media storica trentennale 1991-2020. Nonostante l’anomalia positiva piuttosto marcata è comunque stato un mese di 1,7 gradi più freddo rispetto a quello record dello scorso anno. Quindi si procede a suon di ottobri molto caldi negli ultimi anni. A novembre resiste, nei primi giorni, il bel tempo anche se alcune temperature minime hanno già toccato i 4-5 gradi, vedi Sant’Andrea a Montecchio e Pian di Feccia. Un quadro che consente di respirare una boccata di ossigeno dopo l’alluvione di metà ottobre che ha creato enormi problemi a Siena, a Sovicille e in Valdelsa. Sul fronte del risarcimento, arriveranno dalla Regione Toscana – ha annunciato il presidente Eugenio Giani – tremila euro a ciascuna famiglia che abbia subito danni dopo le alluvioni "che lo scorso ottobre hanno colpito per quattro volte la Toscana nei comuni dell’Alto Mugello, poi di Bolgheri, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Val di Cecina poi di Siena e la Valdelsa, e infine di Cecina, Montescudaio, Castellina marittima e altri", spiega il presidente. Che prosegue: "Abbiamo deciso, sulla base della legge regionale 51/2023 ‘Misure urgenti a sostegno delle comunità colpite da eventi emergenziali’ che abbiamo elaborato appositamente l’anno scorso dopo l’alluvione del 2 e 3 novembre, di riproporre la misura di immediato ristoro di 3mila euro anche a tutte le famiglie che hanno subito danni dopo le alluvioni dello scorso ottobre".

La.Valde.