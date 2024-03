Allenamenti, gare e attività scolastiche. Giorni di chiusura per il Campo Scuola

Il Comune di Siena ha predisposto per le prossime settimane alcune chiusure dell’impianto Renzo Corsi in viale Avignone per manifestazioni sportive di atletica leggera e richieste di attività scolastica. Sono peraltro in calendario alcune gare ufficiali e gare Fidal, oltre al ’Meeting della Liberazione’, in programma il 25 aprile. Il ’Camposcuola’ rimarrà dunque chiuso oggi dalle 8.30 alle 13.30; lunedì 25 marzo dalle 8.30 alle 12; martedì 26 marzo dalle 8.30 alle 13.30; mercoledì 27 marzo sempre dalle 8.30 alle 13.30; lunedì 8 aprile dalle 8.30 fino alle 12.30; martedì 9 aprile dalle 8.30 alle 13.30; mercoledì 10 aprile dalle 8.30 fino invece alle 12; sabato 13 aprile nel pomeriggio dalle 15 alle 19; mercoledì 22 maggio dalle 8.30 alle 13.30; martedì 28 maggio dalle 8.30 alle 13; sabato 14 settembre dalle 9 alle 18. Il giorno 25 aprile, come detto, è poi in programma il ’Meeting della Liberazione’, ma la struttura sarebbe comunque stata chiusa al pubblico in coincidenza con la festività. Apposita comunicazione, con orari e giorni di chiusura, è stata già affissa all’ingresso del Camposcuola e ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.