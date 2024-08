Alle Terme d’agosto. Gli eventi a Chianciano

Ferragosto offre un programma speciale per i clienti di Terme di Chianciano e proprio il Parco dell’Acqua santa è stato set del film Una sconosciuta, con Sebastiano Somma andato in onda su Rai Movie mercoledì 7. Il parco termale ospita musica dal vivo, ballo, cultura, sport e svago per tutte le età. Ecco il programma che accompagnerà gli ospiti fino alla fine di settembre. Ginnastica dolce o yoga all’aperto ogni martedì e giovedì alle 9; concerti classici ‘I Suoni di Sillene’ 11, 17, 23 agosto e 1 settembre; appuntamento pomeridiano con musica dal vivo per ballare in allegria tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19.

Le terme organizzano un ciclo di conferenze mediche ogni venerdì alle 9.30, inoltre degustazioni di prodotti tipici della Val d’Orcia, Val di Chiana e Umbria ogni giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19. Cinema all’aperto sotto le stelle: fino al 25 agosto, a cura della Multisala Clevillage.

Gala serali: serate di ballo all’aperto con musica dal vivo in collaborazione con Associazione Albergatori Federalberghi dalle 21.30 (9, 12, 15, 18, 26, 28, 30 agosto e 2, 7, 9, 14 settembre). Lo slogan ’Chianciano, fegato sano’ è sempre attuale ed è sinonimo di un approccio integrato al benessere: le proprietà benefiche dell’Acqua Santa sono parte di un programma ampio e moderno che integra diversi aspetti della salute fisica e mentale. Novità della stagione è la Village Card che garantisce sconti e gratuità, incluso un accesso gratuito alla Palestra della salute, un servizio navetta tra gli stabilimenti termali, accesso gratuito alle Piscine termali Theia e sconti sui concerti serali, sulle Terme Sensoriali e sui Sali di Chianciano. Il Parco Acqua Santa promette un’estate di benessere, sport e natura.

Anna Duchini