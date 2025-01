Alle Scotte un ambulatorio per gestire la menopausa

Nuovo servizio per le donne all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Da giovedì 23 gennaio sarà attivo l’ambulatorio multidisciplinare dedicato alla menopausa e al climaterio, grazie alla collaborazione tra la Procreazione medicalmente assistita e l’Endocrinologia dell’Aou Senese, dirette rispettivamente dal professor Giuseppe Morgante e dalla professoressa Maria Grazia Castagna.

"L’importante novità – spiega il professor Morgante – offrirà un supporto alle donne in menopausa naturale o precoce, affrontando sia la gestione dei sintomi presenti sia la prevenzione di eventuali problematiche future. Dopo una valutazione iniziale completa, con visita ginecologica ed endocrinologica, comprendenti ecografie e analisi del metabolismo, è prevista una diagnostica mirata con esami del sangue specifici e ulteriori approfondimenti, se necessari. È previsto anche un supporto psicologico per i disturbi dell’umore o le difficoltà legate alla sessualità, con terapie personalizzate. Infine il capitolo legato alla prevenzione delle patologie associate come l’osteoporosi, le malattie cardiovascolari, neurologiche e oncologiche, in collaborazione con gli altri professionisti dell’Aou Senese".

L’ambulatorio, attivo tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30, è situato all’interno della Procreazione medicalmente assistita, nel lotto 5 al piano zero.

"La menopausa, pur essendo un processo fisiologico, può causare una serie di disturbi che impattano negativamente sulla qualità di vita – aggiunge la professoressa Castagna -. L’ambulatorio si propone di accompagnare la donna dalla perimenopausa alla postmenopausa con un approccio a 360°, per migliorare il benessere psico-fisico e intercettare precocemente problematiche significative. Affrontarle in modo tempestivo e completo è fondamentale per garantire una qualità di vita ottimale alle donne" in quel delicato periodo.

Per le prenotazioni è possibile fare accesso, tramite richiesta del curante o dello specialista di ’visita ginecologica’, con specificato la tipologia di accesso ’altra tipologia di accesso’ e il quesito diagnostico che indichi almeno ’menopausa’ o ’disturbi da climaterio’. Le prenotazioni sono effettuate con accesso al front office dell’Endocrinologia al lotto 5 piano 0 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30), al front office di Ginecologia al lotto 4 piano -5 (aperto dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18, e il venerdì dalle 7.30 alle 13.30), telefonando al front office dell’Endocrinologia allo 0577 585904 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30), o al front office della Ginecologia allo 0577 586603 (aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18, e il venerdì dalle 7.30 alle 13.30). Infine è possibile prenotare anche tramite mail a [email protected] o a [email protected], allegando l’impegnativa.