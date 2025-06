Allarme pista ciclabile. Serve la manutenzione

"Pista pedonale e ciclabile tra Bellavista e Staggia: necessario un intervento di manutenzione ad opera della Provincia di Siena in certi punti particolari dell’itinerario". Alcuni fruitori, che sono soliti percorrere a piedi il tracciato partendo dal Complesso Monumentale della Magione a Poggibonsi, hanno deciso di rivolgersi a La Nazione per mettere in luce quelle che a loro giudizio sono "alcune criticità in proposito".

Un viaggio tra i diversi "angoli" della pista per individuare i problemi che attendono una soluzione. "Erba che invade il percorso, i rovi, le buche lungo il tragitto, dovute agli eventi atmosferici dell’autunno e dell’inverno, e anche rami di alberi che pendono pericolosamente, per esempio all’altezza della zona industriale di Pian dei Peschi, procedendo in direzione di Bellavista".

E’ la descrizione compiuta da parte di Mauro Bacci, poggibonsese, componente del gruppo dei camminatori che ha contattato in questi giorni il nostro giornale. Ecco la sua indicazione, in materia, sulla base di quanto rilevato sul posto: "Servono dei provvedimenti lungo la superficie, per ragioni di decoro e di sicurezza – aggiunge Bacci – per quanti frequentano l’itinerario, si parli di ciclisti o di chi, come noi, copre a piedi la distanza da Poggibonsi fino a Staggia Senese. In un’occasione, abbiamo notato anche la presenza di una serpe". Da qui la richiesta, affinché l’ente pubblico competente in materia attui delle operazioni definite fondamentali. Obiettivo, in definitiva, arrivare a un miglioramento generale nella fruibilità di un tragitto. Una superficie scelta tra l’altro da diverse persone del territorio della Valdelsa, per le loro escursioni all’aperto.

Paolo Bartalini