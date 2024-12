Allarme furti nelle case: "Intervenga il sindaco"

L’emergenza furti nelle abitazioni sbarca in Consiglio comunale con l’interrogazione al sindaco Nicoletta Fabio, presentata dal comnsigliere Pd Luca Micheli: "Questo atto nasce dalla mia esperienza diretta, al momento che nella strada in cui abito sono stati svaligiati dai ladri tre appartamenti nel giro di poche ore e la stessa cosa è avvenuta in una via limitrofa – spiega l’esponente Dem –. I furti si concentrano in specifici quartieri della città come è già successo fuori Porta Pispini in via Vivaldi, Cozzarelli e in via del Villino, ma il fenomeno purtroppo interessa anche altri centri della nostra provincia".

Micheli continua: "Si moltiplicano gli appalli dei primi cittadini a segnalare presenze sospette vicino alle abitazioni. Visto che l’attuale amministrazione comunale fa della sicurezza uno degli obierttivi centrali del mandato amministrativo, dal momento che i furti nelle abitazioni non solo provano le vittime dei propri beni, ma gettano scompiglio e paura tra gli abitanti dei quartieri interessati, che non si sentono più sicuri nemmeno tra le mura domestiche, chiedo al sindaco quali sono le iniziative prese da questa amministrazione per contrastare il fenomeno e se tale situazione può essere portata all’attenzione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica di Siena".

E ancora: "Il mio atto è antecedente alla richiesta della presidente della Provincia, Agnese Carletti – precisa il consigliere Pd –. Mi aspettavo dopo la dotazione di armi alla Polizia municipale che il centrodestra, visto che sfrutta le paure delle persone, facesse qualcosa di concreto in termini di sicurezza. Invece si limita a balbettare".

Poi l’affondo: "Fin dai primi episodi di furti nelle abitazioni, mi sarei aspettato che l’mministrazione comunale chiedesse un coordinamento con le forze dell’ordine per aumentare i controlli nei quartieri e lanciare appelli ai cittadini a segnalare situazioni e persone sospette – è la conclusione del consigliere Dem –. Invece... ".

C.B.