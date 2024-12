Colpo in casa, i ladri vengono filmati. Rubano trapunte e macchina del caffè

Montepulciano (Siena), 24 dicembre 2024 – Una porta aperta. Davanti, all’esterno, alcune poltrone. Sono le 20.30 del 20 dicembre scorso. Mentre le macchine procedono tranquillamente, almeno tre uomini vanno e vengono dall’interno dell’abitazione, appoggiando dei sacchi sulla poltrona. Cappello di lana, almeno così sembra, scuro e ben calato sulla testa. Impossibile riconoscerli dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena. E che sono state pubblicate sui social per documentare il furto in abitazione a Montepulciano stazione.

Parlano fra loro ma non si comprende correttamente cosa dicono i malviventi. Frammenti di conversazione. Hanno spaccato la finestra, documentano ancora le immagini, portando poi via una macchina da caffè con le cialde. E delle trapunte. Inquietante, soprattutto, la tranquillità con cui si muovono. Si vede anche la luce di una torcia che illumina l’ambiente interno. Poi si allontanano, sempre dal retro del palazzo. Un episodio che, stante anche il video che mostra alcune fasi del blitz, ha aumentato la preoccupazione dei cittadini visto che in questa zona ci sono stati diversi furti nelle case, fra riusciti e solo tentati. Serve grande collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine che stanno, ormai da settimane, lavorando in maniera indefessa. Tantissime le pattuglie che controllano ma è impossibile tenere sott’occhio ogni angolo di un territorio così vasto e con una bassa densità della popolazione. Anche lungo la Cassia, che corre da Buonconvento a Montalcino fino a San Quirico e la Val d’Orcia, sabato pomeriggio bastava passare per vedere macchine dei carabinieri con i lampeggianti accesi. Una quantità che finora non si era mai vista.

Oltre ai furti c’è il problema truffe con la scusa del finto incidente comunicato dal falso carabiniere. Dopo quella sventata dall’Arma il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti ha ringraziato i carabinieri “per l’eccezionale operazione condotta nei giorni scorsi” sottolineando come “l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati dalle forze dell’ordine, dai militari della stazione di Buonconvento e della Compagnia di Montalcino in questa operazione sono la testimonianza concreta del loro ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza dei cittadini. Grazie al loro intervento tempestivo e all’attento lavoro investigativo, si è potuto porre fine a un’attività criminale che metteva a rischio il nostro senso di tranquillità e fiducia. A nome di tutta la comunità, esprimo la più profonda gratitudine e rinnovo il sostegno e la vicinanza dell’amministrazione comunale nei confronti delle forze dell’ordine. Insieme, continuiamo a lavorare per un territorio più sicuro e protetto”.