Allaccio di un nuovo tratto di rete idrica. Piazza del Campo domattina senz’acqua

Nell’ambito dei lavori di AdF in corso a Siena, in Piazza del Campo, è previsto per la mattinata di domani l’allaccio del nuovo tratto di rete idrica che va da via Porrione a via Salicotto alle condotte esistenti. Un intervento che non può essere svolto ad acqua aperta, a differenza dei lavori realizzati fino ad ora che, grazie alla predisposizione di un bypass provvisorio, sono stati effettuati senza interruzioni nell’erogazione idrica, garantendo continuità nel servizio a favore delle utenze interessate. Per questo importante allaccio è quindi necessario provvedere ad una temporanea sospensione dell’erogazione di acqua, programmata dalle 8.30 alle 13.30 per le utenze in Piazza del Campo dal Porrione a Casato di Sotto (lato Comune), via San Martino, via del Porrione, via del Rialto, vicolo del Luparello, vicolo delle Scotte, via di Salicotto, via San Girolamo, via Paglieresi e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.30. Questo lotto di lavori si inserisce nel quadro complessivo degli investimenti di AdF a Siena: negli ultimi sei anni, dal 2019 al 2024, sono stati realizzati investimenti per circa 13,4 milioni di euro, di cui quasi 2,8 milioni solo nel 2024.