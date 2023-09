Alla scoperta dei percorsi d’acqua nelle viscere del Santa Maria della Scala

Un brindisi al tramonto sulla terrazza del Santa Maria della Scala e una visita guidata alla scoperta dei percorsi dell’acqua all’interno del complesso museale. Il 21 settembre sono in programma due speciali visite guidate dal titolo i ’Percorsi dell’acqua al Santa Maria della Scala’ che condurranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi e degli ambienti che raccontano il sistema idrico che caratterizzava l’interno dell’antica struttura ospedaliera e che era fondamentale per il suo funzionamento. Ad accompagnare i visitatori in questi spazi poco noti saranno gli esperti dell’Associazione La Diana che faranno conoscere luoghi e resti monumentali di cisterne, pozzi nascosti (come il pozzo cosiddetto del ‘Rotone’) e lavatoi. Le visite sono due, con partenza alle 17.30 e alle 17.45. Al termine un aperitivo sulla terrazza al VI livello del museo con degustazione delle eccellenze del territorio senese grazie alla collaborazione tra Fondazione Santa Maria della Scala e Unione Provinciale Agricoltori. Sarà l’opportunità per godersi lo spettacolo del tramonto con un assaggio dei prodotti offerti da Podere il casale organic farm, Pienza, San Gregorio, Chiusi , Fattoria dei Barbi. Il costo è di 5 euro.