Alla Fiera al Piano arriva Eleonora Riso

Sono in arrivo giorni di festa a Torrita di Siena, con la speranza che il meteo sia clemente, grazie all’edizione 46 della Fiera al Piano e quindi con i banchi che animeranno il cuore della parte bassa del paese. Un momento di ritrovo per i torritesi e un appuntamento per gli appassionati dello shopping. In concomitanza con la fiera torna l’evento "Torrita Biodiversità - Festa dell’Agri Cultura" con un programma interessante e un’anteprima domani, alle 21.30 al Teatro degli Oscuri, con una lectio magistralis di Nicolò Oppicelli, giornalista, micologo e guida naturalistica che approfondirà il tema "Funghi, meraviglie della natura. Viaggio alla scoperta dei funghi e della biodiversità degli ecosistemi" per un evento in collaborazione con l’Accademia degli Oscuri. Sabato e domenica "Torrita Biodiversità" animerà il parco "Nilde Iotti" con la mostra di specie animali autoctone da fattoria e varietà locali di alberi da frutto oltre ad antichi strumenti rurali ed attrezzature agricole moderne. La mostra-mercato di prodotti a km0, le attività delle associazioni, con degustazione di gin, aperitivi, dimostrazioni di varie attività. Sabato alle 10 la presentazione del nuovo regolamento comunale sulla gestione del verde pubblico e privato, con la partecipazione del Circolo culturale Fra Jacopo da Torrita, l’indomani, stesso orario, sarà proprio il Circolo culturale ad approfondire il tema "Archeologia e viticoltura: riscoprire la vite maritata". Gran finale domenica alle 18, con l’ultima vincitrice di MasterChef Italia, Eleonora Riso, protagonista di uno show cooking in cui, per la preparazione del piatto, potrà utilizzare anche i prodotti coltivati nella vertical farm sotterranea di Torrita di Siena.

Luca Stefanucci