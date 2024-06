’Alice’, musical al Teatro del Popolo. Piccoli e grandi artisti in scena

Musical che passione e si va in scena con uno spettacolo tutto made in Colle Val D’Elsa. Una nuova rappresentazione in programma stasera alle 21.15 al teatro del Popolo a cura della locale Associazione ’Amici del Musical’. Quest’anno il musical realizzato dalla compagnia di piccoli e grandi artisti sarà ’Alice’, tratto dal celebre cartone animato della Disney. Dopo un anno d’intensa attività nel quale sia adulti che bambini hanno dimostrato di crescere sotto gli insegnamenti degli istruttori della scuola la serata sarà l’occasione per dimostrare al pubblico quello che hanno appreso.

"Il musical – spiegano gli organizzatori - racconterà la storia di una ragazza di nome Alice che cade attraverso una tana di coniglio in un mondo fantastico popolato da strane creature antropomorfe. Il racconto gioca con la logica, dando alla storia una popolarità duratura sia negli adulti che nei bambini. Insomma per tutti gli amanti del genere musical questo è senz’altro un appuntamento da non perdere per una serata che coniugherà al meglio una storia semplice ma che conquisterà adulti e bambini, con coreografie e canzoni che restituiscono grande leggerezza e lasciano un ricordo piacevole dello spettacolo".

Artefici di questo musical saranno soprattutto gli allievi della scuola che con impegno e dedizione hanno seguito gli insegnamenti di Tommaso Nannucci, anche regista dello spettacolo, Lorenzo Micheletti, Virginia Ciulla, Lisa Noviello, Simone Riganello e Isabella Gozzi. Tutti hanno dato un prezioso contributo allo spettacolo stesso e hanno dimostrato il grande valore di quest’Associazione nata 15 anni fa e che ogni anno sa rinnovarsi e crescere. Per tutte le informazioni sulla serata e sui biglietti o sui corsi di musical, ginnastica artistica e di fitness che continueranno anche nel periodo estivo in una location all’aperto o per i campi estivi in programma dal 17 giugno al 2 agosto è possibile contattare il numero 328/0255881 (Isabella) oppure inviare una mail a [email protected].

’Amici del Musical’ è un’associazione sportiva nata nel 2009 a Colle con lo scopo principale di proporsi come canale di aggregazione sociale, per valorizzare la cultura legata al teatro, al canto e alla danza, indirizzandosi in modo specifico al musical, forma artistica che racchiude le tre discipline. La compagnia di musical dell’Associazione è rappresentativa di tutte le età ed aperta all’inclusione sociale di soggetti a disagio e diversamente abili.

Fabrizio Calabrese