Alfredo Zanchi nominato vice comandante

"A breve, già il 15 febbraio, saranno fatte delle nomine di responsabili di elevata qualificazione", aveva annunciato l’assessore alla Polizia Municipale Enrico Tucci in occasione della Festa del Corpo. Infatti reca la data del 15 febbraio l’atto con cui viene individuato come vice comandante vicario della Municipale Alfredo Zanchi (nella foto). "Con responsabilità amministrativa e gestionale a rilevanza esterna e firma dei provvedimento finali – si legge nel documento – dal 16 febbraio 2024 fino al 31 gennaio 2027". Sarà dunque Zanchi a guidare ad interim la Municipale quando il comandante Marco Manganelli dal primo marzo andrà in pensione e fino a che l’amministrazione comunale non avrà individuato la figura per sostituire appunto Manganelli che ricopriva ormai una posizione da dirigente. Zanchi è un profondo conoscitore del servizio ma anche della città, componente di grande importanza in un tessuto particolare come quello senese dove insistono anche 17 Contrade. "Candidato di caratteristiche culturali e professionali – si legge ancora nella determina – idonee ad espletare le funzioni connesse all’incarico, come emerge dal colloquio fatto, dal curriculum di studio e dalla consolidata esperienza professionale acquisita dal medesimo nel corso degli anni di servizio presso il Comune". Si parla anche di "attitudini al coordinamento e alla collaborazione-condivisione per incarichi ed obiettivi specifici con assunzione di responsabilità in ordine alla legittimità e regolarità delle procedure adottate nell’ambito delle fasi operativo-gestionali. Possiede caratteristiche a svolgere le funzioni vicarie di comando". L’incarico di elevata qualificazione ’Servizio tecnico gestionale-direzione comando municipale’ fino al 2027 è stato attribuito anche alla funzionario del Corpo Sabrina Bechelli

La.Valde.