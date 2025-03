Alessandra Franchi. La giovane velista medaglia ai mondiali: "Una forza della natura"

Una gioia immensa, per Alessandra Franchi e per tutta la sua famiglia. La giovane senese, 22 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali Hansa 303, che oggi a Newport vivranno la giornata conclusiva. Per la portacolori dello Yacht Club Punta Ala un risultato straordinario, rilanciato ieri via social dalla Federazione italiana vela, che ha parlato di "grandissime notizie dall’Australia".

"Sei una forza della natura, ti meriti questo e molto di più", ha commentato felice la sorella Rachele, sempre al suo fianco in questa straordinaria impresa, frutto di capacità agonistiche ma anche - e soprattutto - determinazione e forza di volontà, per intraprendere questo percorso impegnativo nell’arco di poco tempo.

A gennaio era arrivata la convocazione per i mondiali, poi i raduni di preparazione a Brindisi e, a inizio mese, a Crotone, per arrivare al meglio della forma all’appuntamento australiano. Allenamenti che, sottolineava nei giorni scorsi lo Yach Club Punta Ala, "hanno permesso ai sei atleti convocati di raggiungere una crescita significativa sia dal punto di vista tecnico che motivazionale".

Tra questi sei, appunto, Alessandra Franchi, che nei giorni di regata è subito partita tra le protagoniste riuscendo a conquistare la medaglia di bronzo, celebarata ieri sul podio con la bandiera tricolore al collo. Accanto a lei la polacca Olga Gornas-Grudzien, medaglia d’oro, e la spagnola Violeta del Reino, medaglia d’argento. Per una gioia immensa, all’altro capo del mondo.

O.P.