"Alcuni anticipano. Basta trucchetti"

"Come prima giornata di saldi non promette benissimo, c’è passeggio ma nessuno ha delle buste in mano, in pochi fanno acquisti – ha detto Anita Francesconi, titolare del negozio d’abbigliamento Pull Love alla Croce del Travaglio –. Quando i saldi iniziano il 4 gennaio, bisogna farli partire quel giorno, tutti insieme, non si può fare i furbi da dicembre con ‘prezzi speciali’ o ‘prendi due paghi uno’, come fanno in tanti, che sono scorretti". La conseguenza, per Francesconi, è un’affluenza inferiore nei saldi ufficiali: "Dovrebbero esserci più controlli. È mesi che ci sono sconti di tutti i tipi; quindi, nei clienti non c’è più l’attesa come una volta, e l’afflusso non aumenta più così tanto".