Al ’Volta’ campioni di matematica Due vittorie e un secondo posto alla finale del Rally matematico

di Lodovico Andreucci

I matematici del futuro arrivano tutti dal Volta. Il liceo di Colle ha ottenuto dei grandi risultati al 30° Rally matematico transalpino. Risuona, infatti, fragorosa e clamorosa la notizia dell’ottimo posizionamento dei ragazzi del Volta. Dopo due faticose fasi eliminatorie, svolte nelle sedi scolastiche di un gran numero di istituti superiori di tutta la Toscana, gli studenti colligiani hanno partecipato alla fase finale del 30° Rally matematico transalpino. Su 40 classi seconde e 32 classi prime che si erano sfidate nelle fasi eliminatorie, tre classi dell’Istituto si sono classificate per la partecipazione alla finale, che si è svolta sabato 20 maggio al dipartimento di Ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche dell’Università di Siena.

Dalla disputa finale a colpi di matematica, la classe 2^D Liceo scientifico si è classificata prima per la categoria 10 (classi seconde della scuola secondaria superiore), mentre la classe 1^B sempre dello scientifico ha ottenuto il primo posto per la categoria 9 (classi prime della scuola secondaria), seguita dalla 1D Liceo scientifico internazionale che si è qualificata seconda. Ottenuti i risultati ufficiali, le classi vincitrici hanno ricevuto anche il plauso della dirigente Lucia Papini e di tutta la comunità scolastica.

"Complimenti alle classi finaliste, ma anche a tutti gli studenti del nostro istituto che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo a questa XXX edizione del Rally matematico – si afferma in una nota del liceo Volta –. La scuola ringrazia l’Università di Siena e tutte le istituzioni del territorio che promuovono iniziative entusiasmanti per i nostri studenti, iniziative che mettono in campo le loro competenze disciplinari ma anche la loro socialità. Nella competizione di squadra, infatti, si partecipa uniti e talVolta si vince anche. In palio ci sono l’entusiasmo e i ricordi che dureranno una vita".

Il Volta di Colle, d’altro canto si trova sempre in ottime posizioni nella classifica di Eduscopio-Fondazione Agnelli che premia spesso l’istituto superiore valdelsano per la preparazione agli studi universitari. La scuola è punto di riferimento non solo della Provincia di Siena, ma anche di una buona parte della Valdelsa fiorentina.