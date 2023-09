Al via oggi le iscrizioni per i corsi 2023-2024 C’è tempo fino al 7 ottobre La Scuola pubblica di musica di Poggibonsi offre corsi per studenti di tutte le età nell'ambito della propedeutica, classica e moderna. Iscrizioni aperte fino al 7 ottobre, successivamente dal 10 ottobre. Maggiori info sui siti www.politeama.info e www.hbmusicfarm.it o al numero 0577983067.