Al via oggi i Check point. Bus turistici, si cambia

Si parte oggi. A Montepulciano l’annunciato check point è realtà. Cresce la curiosità, per cittadini e operatori del turismo, per vedere in pratica una misura che per il Comune (nella foto l’assessore Alberto Millacci) "mira a gestire in modo più ordinato l’afflusso turistico tramite bus, stabilendo percorsi e parcheggi ben definiti, migliorando così la qualità della vita dei residenti e garantendo un’esperienza ottimale per i visitatori". E arginando, chissà, anche quegli episodi di "sosta selvaggia" che in passato hanno creato dibattito. Gennaio, finite le feste, è un mese più "soft", il flusso turistico, pur non dormendo mai, ha numeri minori. Un test più rappresentativo sull’efficacia della misura si avrà a primavera con il ritorno dei "pienoni".

I bus turistici che si fermano nel capoluogo comunale dovranno pagare una tariffa di ingresso, che comprende anche la sosta presso stalli dedicati. La procedura dovrà essere svolta online nel sito del Comune. La tariffa è di 60 euro per bus oltre 8 metri di lunghezza e di 45 euro se inferiori a questa misura ma anche agevolazioni per gite scolastiche (50%) e per prenotazioni di più notti nelle strutture ricettive del territorio comunale. Due gli itinerari di accesso definiti, con aree di fermata per la discesa e risalita dei passeggeri e parcheggi dedicati per la sosta. Da nord (Casello A1 Valdichiana/Cortona) fermate in Via I° Maggio (di fronte alle Cantine Medicee) e Via dell’Oriolo (sotto Porta delle Farine), con sosta del bus al Piazzale della Misericordia. Da sud (Casello A1 Chiusi - Chianciano Terme), fermata a Via dell’Oriolo e Via delle Lettere (di fronte all’ascensore/scale per il Giardino di Poggiofanti), con sosta al Piazzale delle Grazie o al Piazzale della Misericordia. Per la visita al Tempio di San Biagio la fermata è in Viale della Rimembranza (discesa/salita) con i bus che proseguiranno verso Piazzale della Misericordia. Le violazioni al disciplinare saranno soggette a sanzioni amministrative di 150 euro, oltre a eventuali provvedimenti previsti dal Codice della Strada. Il sindaco Michele Angiolini e l’assessore Alberto Millacci hanno spiegato che "gli introiti di questa misura saranno utilizzati per migliorare l’offerta di servizi per l’accoglienza turistica e per i residenti".

Luca Stefanucci