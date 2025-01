Al via oggi gli ’Open Day’ negli asili. Laboratori e spazi verdi per i bambini

Partiranno oggi gli ’Open Day 2025’ negli asili comunali senesi. I cittadini saranno accolti nelle scuole seguendo un preciso ordine. Infatti il primo asilo ad aprire le proprie porte sarà oggi il ’Santa Marta’ di via Orlandi. Una struttura situata nel quartiere di Scacciapensieri, dotata di ampi spazi interni compreso un teatrino, spesso utilizzato per le attività didattiche dei ragazzi, così come una piccola biblioteca e un grande giardino per le attività all’esterno. Lunedì sarà la volta dell’asilo ’Raggio di sole’ a Costalpino in via Consorti. Anche qui ampi spazi dedicati alle attività all’aperto e una biblioteca bene attrezzata per organizzare anche attività interne.

Passiamo poi al centro con l’asilo ’Monumento’ che aprirà le porte martedì 21. Situato in via Franci, è una delle strutture più tradizionali della città per quanto riguarda l’educazione e l’istruzione, infatti la prima apertura risale al 1924 come posto dedito a ospitare i bambini. Anche qui ampio spazio dedicato alle attività all’aperto e laboratori. Mercoledì 22 per restare nei pressi del centro storico sarà la volta dell’asilo ’Vestri’ in piazzetta Don Perucatti accanto al nido ’Le Biciancole’. Al proprio interno sono presenti dei laboratori per affrontare il tema del “fare” e spazi inclusivi per le famiglie. Sarà la volta poi dell’asilo ’A.M.E. Agnoletti’ situato nella zona residenziale di Uncinello, precisamente in via Quinto Settano 31. La struttura presenta esternamente un piccolo anfiteatro in muratura utilizzato per attività legate alla didattica, all’interno invece una biblioteca con angoli tematici. Chiuderà il periodo di Open Days il ’Meoni’ in strada di Ginestreto il 28 gennaio. Sfruttando anche la zona, la struttura presenta un’ampia area verde e locali appositi per ospitare piccoli e grandi gruppi con attività organizzate volte anche ad accogliere le famiglie. Le visite si potranno tenere dalle 17,15 alle 19 dei giorni indicati per ogni struttura e non è necessaria la prenotazione. Un’iniziativa importante volta alla conoscenza delle strutture che accoglieranno i giovanissimi senesi del futuro, con un occhio speciale alle iniziative non solo didattiche ma anche ludiche organizzate per i bambini.

Matteo Cappelli