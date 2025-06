Al via LibriVivi. Oggi Vendola in Fortezza

Torna anche per questa estate la rassegna di appuntamenti letterari in Fortezza. A curare ‘LibriVivi’ e la programmazione degli eventi, sarà quest’anno Massimo Granchi. Già pronto il calendario per gli eventi dei prossimi mesi. Anche se l’apertura ufficiale del calendario sarà oggi con la presentazione del libro di Nichi Vendola "Sacro Queer" (Mondadori). L’orario in questo caso è fissato alle 19.15 e ad accompagnare l’ospite di questa ‘anteprima’ saranno Antonio Prete, Natascia Maesi e Fiorino Iantorno, con le letture di Silvia Talia.

L’appuntamento successivo è in programma per martedì 10, con Duccio Balestracci che presenterà il suo libro "L’Erodoto che guardava i maiali" (Ed. Laterza), affiancato dallo stesso Massimo Granchi. In questo caso l’orario sarà alle 18.30 e resterà questo per tutto il resto della rassegna. Che proseguirà a luglio con Riccardo Bruni e il suo ultimo romanzo "Domino" (Indomitus Publishing). Anche in questo caso a dialogare con l’autore sarà il curatore della rassegna, Massimo Granchi. Si prosegue, quindi, il 15 luglio, con Fabrizio Pocci che presenta il suo libro "Per sempre notte" (Ouverture). Ad accompagnare l’autore saranno Emiliano Pasquinucci alla tastiera e Marco Franci alla chitarra. Si passa poi al 27 luglio con Costanza Di Quattro, che presenta il suo libro "L’ira di Dio" (Baldini+Castoldi) in dialogo di nuovo con Massimo Granchi, che accompagnerà anche gli ospiti successivi.

Il 5 agosto Leonardo Gori porterà con sé il suo "Il vento di giugno" (TEA) e poi il 2 settembre Viola Panichi Zalaffi presenterà "I misteri della casa del Bergignone" (Extempora). Ultimo appuntamento, il 16 settembre con Stefano Dal Bianco che presenta il suo "Paradiso" (Garzanti). Con ‘LibriVivi’ il Bastione San Domenico della Fortezza Medicea torna a proporsi come salotto letterario estivo, concorrendo con il resto della programmazione di ViviFortezza allo scopo di restituire agli spazi della fortificazione senese un importante ruolo di aggregazione sociale. Anche per questa stagione tornano infatti in funzione sia il bar sia la pizzeria, insieme alle tante iniziative che si svolgeranno in questo spazio verde in pieno centro, rivolte a ogni fascia di età e di interesse.