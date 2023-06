Al via la Notte Bianca Musica e balli in piazza

Oggi Notte Bianca a Poggibonsi, organizzata dall’associazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale con eventi in tutte le piazze, negozi e locali aperti fino a tarda notte, spettacoli di danza e di ballo, concerti, esibizioni, un centro storico dedicato ad una serata di allegria e divertimento. Il programma prevede un nutrito carnet di iniziative: nel sottopasso contest rap a cura di ’Orangebudd Cypher & Mixed e Media’, nei giardini di Largo Gramsci musica vintage con ’I culo e camicia’, alle 21.30 concerto dei ’Brianevo’. In Piazza Rosselli ’Capsule Cartoon Cover Band’ presso Passaporta Fantasy Food and Beer e successivamente due spettacoli di danza, ’Aspettando Pinoccchio’ di Ballet Academy e ’Quando crescerò’ di Centro Studi Danza. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento degli eventi, saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità. In particolare transito e sosta vietata in piazza Savonarola dalle 19 alle 2, in piazzetta Don Minzoni dalle 18 alle 2, in via Borgo Marturi, nel tratto compreso tra viale Garibaldi e via XX settembre dalle 18 alle 2 e in piazza Berlinguer è già attino fino alle 13 di domani.