Al via la Festa del Libro: "Biblioteca all’Auditorium"

Al via oggi la prima Festa del Libro e della Lettura, organizzata dal Comitato Siena 2 per il centenario della nascita di Italo Calvino. La Festa si terrà in piazza della Costituzione e nel Boschetto di San Miniato, dove saranno presenti banchi per lo scambio di libri. Il programma inizia alle 10 con una lettura dal ’Barone Rampante’ e comprende numerosi eventi, fra cui lo spettacolo ‘Il castello dei destini incrociati’. Si tratta di un’iniziativa nata per dare visibilità al progetto di biblioteca diffusa che il Comitato Siena 2 porta avanti. "La nostra prima Festa del libro e della lettura è rivolta alla città, specialmente a giovani e giovanissimi – dice il presidente Roberto Beligni –. Nel centenario della nascita di Calvino vogliamo riscoprire i messaggi e le indicazioni che emanano dalla sua bibliografia e in particolare da ’Le città invisibili’ e dunque il rapporto tra realtà e immaginazione dei luoghi e delle città. Un messaggio particolarmente calzante per San Miniato, che è un quartiere in divenire con il suo centro, la piazza e gli spazi civici, che sono oggetto di desiderio e progettazione della comunità delle associazioni che lavorano e operano nel quartiere, che verrà trasformato, speriamo in tempi rapidi, con un grande cantiere di ristrutturazione. Speriamo che la piazza totalmente rifatta diventi una grande agorà rivolta alla sperimentazione culturale, all’incontro, alla creatività e alle opportunità".

Alla Festa del Libro ci saranno musica, giochi e animazione per i più piccoli, banchi dello scambio del libro, letture, qualche spettacolo sia in piazza della Costituzione che nel Boschetto di San Miniato, la mattina. Sarà una festa che dà valore al libro e alla lettura, dunque alla profondità dei messaggi e all’immaginazione che ognuno prova leggendo". Il Comitato fa sapere: "Stiamo aspettando che l’amministrazione comunale, diversamente dalle precedenti, risponda positivamente alla richiesta di disporre di una sala dell’Auditorium di San Miniato quale sede centrale della biblioteca diffusa, luogo di scambio e consultazione". Francesco Burroni, membro del Comitato, spiega: "L’Auditorium, assieme a La Meridiana e all’edificio semicircolare sono tre stabili pubblici da anni non dati in gestione. La Meridiana viene usata da varie associazioni senza una gestione organica. Mentre l’Auditorium viene concesso sporadicamente. E’ importante che non vengano dati in affitto a privati".

