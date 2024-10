Al via i lavori di consolidamento della frana in località Bandinelli

E’ prevista a partire da giovedì 3 ottobre e fino al termine dei lavori la chiusura al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di strada compreso tra le progressive km 2+100 e km 2+300 circa in località Bandinelli, nel Comune di Radicofani. La chiusura è dovuta all’avvio del posizionamento delle palificazioni per i lavori di consolidamento del movimento franoso che ha interessato la strada.

Nel periodo interessato dai lavori è prevista la seguente viabilità alternativa per chi proviene da Contignano direzione Radicofani e viceversa: procedere sulla SP 96 “di Contignano” direzione Val d’Orcia, immettersi sulla S.P. 53 “di Val d’Orcia” direzione Pienza, svoltare a sinistra sulla SP 40/a Traversa Amiata Chianciano con direzione S.S. 2 Cassia, svoltare a sinistra in direzione Roma ed infine immettersi sulla S.P. 478 di Sarteano in direzione Radicofani.