Al via "Buon vino fa buon sangue" Faccia a faccia con lo chef Cracco

Tutto pronto nella casa del Vino Nobile di Montepulciano, la Fortezza, per il primo degli appuntamenti di "Nobili Parole", il ciclo di incontri promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano insieme al Comune di Montepulciano in partnership con lo Studio Private Collection Eventi. "Buon vino fa buon sangue" sarà il tema del primo appuntamento in programma oggi alle 18 con un ospite d’eccezione, Carlo Cracco che stimolato dagli spunti di riflessione offerti da Silvia Galbardi, che modererà la serata insieme al presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi, racconterà del suo rapporto con il cibo e con il vino, non solo a livello professionale. Il tutto con la partecipazione del pubblico che potrà intervenire per contribuire all’evento.

Chef tra i più celebri d’Italia e grande amante del vino, sarà lui, autore di piatti iconici, giudice implacabile e conduttore di fortunati format televisivi, a raccontare il valore del cibo e del suo legame con il vino nell’evento di apertura dal titolo emblematico "Buon vino fa buon sangue".

Si tratta di un ciclo di otto incontri che si svolgeranno nell’Antica Fortezza di Montepulciano a partire da maggio e fino al 12 ottobre ad iniziare dal primo appuntamento in programma oggi 6 maggio alle 18 quando sarà protagonista Carlo Cracco, Nobili Parole si apre con Carlo Cracco e "Buon vino fa buon sangue". "Il vino momento di pensiero e introspezione" è il titolo dell’incontro con lo scrittore Marco Malvaldi che si terrà l’11 maggio mentre il 23 maggio sarà ospite Katia Ricciarelli, soprano, protagonista di "Libiamo nei lieti calici" (questo evento in collaborazione con Palazzo Ricci). Quindi "In vino Veritas", 8 giugno, è il contenitore pensato per Cesare Capitani, attore e autore, mentre il 22 giugno sarà la volta del calciatore Enzo Gambaro con "La sottile linea rossa". Quindi si passa a settembre: il 14 con "Vino, genialità e follia" e la scrittrice Romana Petri e il 28 con "Vite, vino e ambiente" e la presenza dell’agronomo Alessio Capezzuoli. Ultimo appuntamento, il 12 ottobre è con Beppe Convertini, conduttore televisivo di "Linea Verde" e "Azzurro- storie di mare" con "Il vero viaggio di scoperta non è visitare nuove terre ma avere nuovi occhi". Tutti gli incontri si tengono alle 18 alla Fortezza.

La partecipazione all’evento è gratuita. All’ingresso della Fortezza di Montepulciano i partecipanti potranno registrare la loro presenza.