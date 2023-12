Al Santa Maria della Scala durante le Feste. Laboratori, visite ed eventi per i bambini

Porte aperte al Santa Maria della Scala anche durante le festività: tra fine anno e inizio 2024 sono in programma laboratori, visite guidate alle mostre in corso e iniziative dedicate ai più piccoli. Si comincia oggi alle 16.30 con la visita per i bambini alla mostra ’Fausto Melotti. In leggerezza. Un omaggio a Italo Calvino’. L’esposizione dedicata all’artista e amico di Italo Calvino, prevede uno workshop finale per conoscere e giocare con le lettere dell’alfabeto creato da Melotti: l’attività, destinata ai bambini da 4 anni in su, costa 5 euro oltre al biglietto di ingresso della mostra. La mostra di Melotti con omaggio a Calvino sarà protagonista anche mercoledì 3 gennaio con un’attività dedicata ai più piccoli: dalle 10 gli spazi espositivi offriranno la possibilità di un’esperienza sensoriale stimolando lo sviluppo cognitivo del neonato attraverso l’ambiente circostante. E’ consigliata la prenotazione perché i posti sono limitati ed è necessario portare un tappetino per yoga. Gli appuntamenti proseguono il 4 gennaio alle 16 con la visita guidata gratuita alla mostra ’Dittici occasionali. Ossia la ‘causalità’ dell’arte’, per scoprire connessioni tra scatti contemporanei e opere d’arte del passato.