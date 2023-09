Al Bernino un giorno emozionante. La sfida tra giovani con disabilità che sono arrivati da tutta la Toscana

Una mattinata carica di emozioni al Bernino. Nessun ostacolo, niente barriere, ma soltanto il gran desiderio di cimentarsi in competizioni vere da parte di giovani con disabilità, arrivati da tutta la Toscana per una serie di gare all’insegna dell’inclusione e della volontà di essere protagonisti. L’edizione numero 41 della Giornata Ginnico Ricreativa, organizzata da Anffas Alta Valdelsa e dall’Unione polisportiva poggibonsese con il patrocinio del Comune, ha visto sul campo principale intitolato ad Adriano Bartali la partecipazione di un centinaio di persone, tra ragazzi e accompagnatori. L’hanno chiamata a suo tempo "mini olimpiade" e la definizione è senza dubbio azzeccata, per lo spirito improntato al divertimento e allo stare insieme della festosa e colorata schiera. Va da sé che le classifiche e i premi in palio sono previsti, eccome, dal regolamento e quindi non manca nei componenti l’idea di primeggiare, tra gli applausi e gli incitamenti dagli spalti occupati da studenti degli istituti locali. Corsie regolarmente predisposte sul rettangolo verde, il via ad opera dello starter, Fabio Bruni, e tutti in gara nei 50 metri, nel tiro con l’arco e nel lancio del vortex. La graduatoria conclusiva attribuisce la leaderhip ad Anffas Alta Valdelsa, ma si risolve in un tripudio generale l’evento nel suo complesso, grazie al contributo delle delegazioni Anffas di Prato, Pisa, Lucca, Livorno, della Valle del Sole, di C’incontriamo. Soddisfazione, per gli esiti dell’appuntamento, rimarcata da Anffas Alta Valdelsa con in testa la presidente Flavia Grazi, che nei mesi scorsi ha ricevuto il testimone da Lucia Semplici, molto applaudita nella circostanza per un impegno mai venuto meno nell’arco degli anni. E quindi dai rappresentanti delle istituzioni locali– sono intervenuti il sindaco David Bussagli e l’assessore alle Politiche sociali, Enrica Borgianni – dai Carabinieri, da Don Luca e Don Alois, oltre che dallo staff Upp che ha accolto infine le squadre e le autorità per il pranzo, seguendo in pratica il cammino, secondo il binomio sport-solidarietà, avviato da Giampiero Cenni.