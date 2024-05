Aiuto camerieri in centro. Controllori sugli autobus

1 OSA – Cercasi a Siena adb (assistente di base) oppure osa (operatore socio assistenziale) per assistenza anziani con mansioni in linea con la qualifica richiesta. Preferibile haccp, luogo di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Part time 24 ore settimanali, su turni non notturni. Contratto fino al 30 settembre. Contatti: 348-8603429 (orario 9-16) o [email protected].

AIUTO CAMERIERI – Ristorante di Siena cerca aiuto camerieri con esperienza in centro storico. Possibilità di alloggio a carico del datore di lavoro, conoscenza della lingua inglese. Tempo determinato full time a turnazione. Info 3355488517 o cv a [email protected]

CONTROLLORI TITOLI DI VIAGGIO – Cercasi a Siena controllori titoli di viaggio nel trasporto pubblico locale. Non è richiesta esperienza poiché il candidato sarà formato e affiancato. Necessario diploma superiore, conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche. Richiesta buona dialettica, precisione, serietà, affidabilità e voglia di mettersi in gioco. Contratto a tempo determinato ed orario a turnazione. Contatti: [email protected]