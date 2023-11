’Aiuti’ sugli affitti. Ci sono due bandi

Circa 25.000 euro come contributo affitti e 15.000 euro come sostegno al caro bollette. Il Comune di Chiusi ha approvato due bandi (scadenza 30 novembre) per venire incontro alle necessità di tante famiglie in sofferenza a causa del caro vita. Per quel che riguarda l’integrazione dei canoni di locazione 2023, occorre essere titolari di un regolare contratto di affitto e la somma percepita varierà in relazione a vari fattori, a partire dall’Isee. Per le bollette, il contributo economico arriva fino a 450 euro per nucleo familiare e destinatari sono appunto le famiglie il cui reddito Isee non sia superiore a 20.000 euro. Sul sito internet del Comune di Chiusi è possibile consultare i bandi integrali e scaricare i moduli di domanda. Soddisfazione è stata espressa dall’assessora al sociale Maura Talozzi.

Massimo Montebove