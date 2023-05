Aiuti agli alluvionati Vab Valdelsa in azione

Anche dalla Valdelsa gli aiuti alle popolazioni della Romagna duramente colpite dall’alluvione. Fra i vari enti del settore dell’emergenza giunti sul territorio, anche una squadra di tre addetti della Vab Valdelsa: è attiva da qualche giorno a Faenza e nei paesi limitrofi del Ravennate, un’area geografica che sta pagando conseguenze gravissime per gli eventi atmosferici di questo mese. Un impegno incessante per svolgere servizi assai delicati a beneficio degli abitanti: "Siamo al lavoro soprattutto per liberare le cantine delle abitazioni dall’acqua e dal fango – affermano gli operatori Vab, presenti sul posto con i loro mezzi attrezzati – e per offrire assistenza e conforto a famiglie che hanno perso tutto". Vab Valdelsa a Poggibonsi è tra le associazioni che costituisco il sistema della protezione civile comunale, insieme con i volontari di Pubblica assistenza, Misericordia e Anpana e con il coordinamento della Polizia municipale.

Paolo Bartalini