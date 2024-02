Agli Intronati. Ascheri e Flores parlano di Kissinger

Oggi l’ultimo evento mensile degli ’Incontri in Biblioteca’ agli Intronati: alle 17,30 si parlerà di ’Henry Kissinger: un grande diplomatico e il cinismo al potere?’, il presidente Raffaele Ascheri dialogherà con Marcello Flores, storico, professore dell’Università di Siena e direttore del master europeo in ’Human Rights and Genocide Studies’. Gli ’Incontri in Biblioteca’ proseguiranno anche a marzo: si comincerà lunedì 4 alle 17,30 con un evento di solidarietà con Campi Bisenzio, la presentazione dei libri ’Parole dal fango’ e ’Toscana Lockdown’ con Massimiliano Bellavista e Luca Betti.