"Agende dei Contradaioli: Eventi, Pranzi e Elezioni"

· GIRAFFA

– Oggi pranzo di Cacciagione in società.

– Martedì 28 novembre cena di pesce a quattro mani Tullio&Le Sorelline. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 26.

· LEOCORNO

– Domenica 26 novembre Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo. Alle 12 cerimonia di passaggio di Novizi; alle 12,30 aperitivo; alle 13 pranzo.

La vendita delle tessere avverrà fino a giovedì 23 novembre all’edicola Panti. Da domani a giovedì 23 novembre in società dalle 21,30 alle 23,30. Si ricorda che non sono valide le prenotazioni delle tessere. Coloro che abitano fuori provincia devono contattare direttamente Massimiliano Perugini al 347915 0371. Al momento dell’acquisto è necessario specificare nome, cognome, eventuali allergie eo intolleranze e il nome del gruppopersona con cui si vuole andare a tavola (anche per bambini, paganti e non). In caso contrario non potrà essere garantita la corretta disposizione dei posti.

– La Commissione Elettorale comunica che nei giorni: Venerdì 1 dicembre dalle 21 alle 24, sabato 2 dalle 9 alle 19 e domenica 3 dalle 9 alle 12 si terranno, nella Sede della Contrada, le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenziali della contrada e del consiglio direttivo della società per il biennio 20242025. Le liste elettorali sono esposte nei locali della Contrada e nella bacheca in piazzetta Grassi.

· PANTERA

– Martedì 21 novembre, alle 19, nella chiesa di San Niccolò al Carmine, sarà celebrata dal Rev. Correttore la S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario alle 18,30.

– Martedì 21 novembre Assaggeria ‘cena pugliese’. Menù: Friselle al pomodoro, Orecchiette al sugo di braciole, Braciole arrotolate con contorno, Dolce. In cucina Gigi. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– Domenica 26 novembre alle 13 Banchetto annualedi chiusura in società. Tessere in vendita fino a mercoledì 22 novembre in società dalle 21,30 alle 23lunedì 20 e mercoledì 22. Nei punti vendita della Pizzeria Capricci di Pizza in Viale Cavour 236 e Viale Vittorio Emanuele II 5, all’ Atelier 68 in Via Cecco Angiolieri 24 negli orari di apertura dei negozi. Per esigenze organizzative non saranno accettate prenotazioni. Per chi ha intolleranze o celiachia saranno disposti dei menù alternativi di parilivello. Si prega di comunicarlo per motivi organizzativi al momento

dell’acquisto della tessera.

– Si comunica che le votazioni di Seggio, Capitano, Consiglio Direttivo della Società ‘Due Porte’ per il Biennio 20242025 si terranno nei giorni sabato 2 e domenica 3 dicembre nei seguenti orari: sabato 2 dicembre dalle 15 alle 24, domenica 3 dalle 9 alle 12.

· SELVA

– Venerdì 24 novembre Aperò.

– Sabato 25 novembre Sabato Selvaiolo con ospiti i piccoli Panterini.

· TARTUCA

– La Commissione Elettorale per il rinnovo del Seggio Direttivo della Contrada e del Consiglio Direttivo della Società per il biennio 20242025 è disponibile a ricevere i Contradaioli tutti i martedì, mercoledì e venerdì, a partire dal giorno martedì 28 novembre, nella sala della Deputazione di Seggio, con il seguente orario. Pomeriggio: dalle 18,30 alle 20,30. Sera dalle 22 in poi

Chiunque fosse interessato a fissare un appuntamento può contattare i seguenti recapiti: Claudia Semplici 3387936633, Nadia Sampieri 3498416846, Leonardo Landozzi 3661665689.