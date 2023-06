Affitti brevi, turismo e mercato delle case "Siena protagonista della nuova stagione"

Andrea Ginestrini, Presidente provinciale Assohotel, aderente a Confesercenti, lancia un appello ai neoeletti in merito al disegno di legge sul settore immobiliare annunciato dal Ministro del Turismo. "Le misure sembrano scarse in rapporto alla portata del fenomeno degli affitti brevi – ha detto Ginestrini -. Basta camminare per il centro per accorgersi quante delle presenze turistiche prendano alloggio in appartamenti privati. Stimiamo che in 10 anni a Siena si sia aggiunto un numero di posti letto pari a 40 alberghi medi. Non è difficile immaginare come questo renda ulteriormente difficile cercare casa e quanto questo sbilanci la concorrenza".

Il tema era stato inserito da Confesercenti e Confcommercio in un documento rivolto ai candidati sindaco di Siena durante le elezioni: "Siamo di fronte a organizzazioni imprenditoriali che gestiscono residenze a scopo turistico con fiscalità agevolate – vi si legge. Ginestrini chiede che "la nuova amministrazione si faccia carico di affrontare in tempi brevi questo tema".