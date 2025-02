Adolescente accoltellata in centro. Identificata l’autrice dell’assalto

La polizia ha rintracciato la 16enne che nel tardo pomeriggio di sabato ha accoltellato una coetanea nel centro di Poggibonsi, ferendola a un polpaccio. Oltre a lei è stata identificata un’altra persona che risulterebbe coinvolta nel drammatico episodio. Ignoti, per adesso, i motivi alla base delle lite sfociata nell’accoltellamento della giovane studentessa di un istituto superiore della Valdelsa. Le due ragazzine, entrambe di origine magrebina, si conoscevano, ma le indagini, condotte dal commissariato di Poggibonsi, sono coperte dal massimo riserbo e non si conoscono altri particolari sulle cause di una litigio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Intanto sul drammatico episodio arriva anche la testimonianza d Yuri Pescini, autista delle ambulanze della Misericordia poggibonsese, uno dei primi soccorritori della 16enne, presa poi in carico dal personale sanitario India della Misericordia di Colle, che l’ha trasportata al Pronto soccorso di Campostaggia. "Sono stati momenti molto concitati – racconta – Non è stato facile trovare la ragazzina ferita. Siamo stati attivati alle 17,30. Nella richiesta di intervento la centrale del 118 ci ha inviato in via Trento, ma non c’era nessuna persona ferita. La ragazzina, anche se dolorante e sanguinante, a quanto pare si era allontanata. Come se volesse nascondersi. Alcuni passanti – afferma ancora Pescini – ci hanno detto che era in piazza Berlinguer. Ma non era neanche lì. Dopo qualche minuto l’abbiamo trovata nei paraggi, in piazza Frilli. C’era già il personale sanitario dell’India della Misericordia di Colle, che stava fasciando la ferita". E ancora: "Quando sono arrivato ho visto che le forze dell’ordine controllavano il telefonino della ragazzina ferita – conclude il suo racconta il dipendente della Misericordia poggibonsese –. Come se cercassero elementi utili alle indagini".

Qualche ora prima dell’accoltellamento, sempre in centro, a poche decine di metri da piazza Frilli, c’era stata una rissa tra due gruppetti di ragazzi, una decina in tutto. Si sono picchiati selvaggiamente sotto lo sguardo incredulo dei passanti per motivi anche in questo caso ignoti. All’arrivo della polizia, dei carabinieri e degli agenti della municipale i contendenti si erano dati alla fuga a piedi per le vie del centro, facendo perdere le loro tracce. E’ certo però che non esiste nessuna relazione tra questo episodio e la lite tra le due ragazzine degenerata nell’accoltellamento. Due fatti però figli dello stesso problema: il disagio giovanile.