Addio a Mauro Bettarini, protagonista di mille battaglie sui campi della provincia

Ha accompagnato le vicende di tanti club della provincia, da portiere, da allenatore, da maestro di atleti da avviare all’universo dei grandi. All’età di 86 anni si è spento Mauro Bettarini, tecnico plurivittorioso, capace di lasciare un segno anche sul piano umano nelle realtà sportive da lui conosciute, tracciando spesso una strada per il rilancio di club che stavano attraversando delicate transizioni a livello dirigenziale. Acquaviva di Montepulciano e Buonconvento, Poggibonsi e Piancastagnaio (i salti della Pianese dalla Terza alla Prima), quindi Sinalunga, Chiusi, le imprese di Colle di Val d’Elsa , Staggia Senese, San Gimignano, le tappe di un itinerario tra i voli da un palo all’altro e i preziosi consigli, da timoniere, ai calciatori delle squadre da lui guidate.

Nato e cresciuto a Roma, il ragazzo che si divertiva far rimbalzare la palla contro un muro per poi mimare le parate riuscì ad avvicinarsi ai giallorossi della Capitale. Ebbe per mentore Guido Masetti, eroe della Roma dello scudetto del 1941-42. Un insuccesso scolastico impedì al giovane Bettarini, che frequentava il classico, di proseguire verso la formazione maggiore di una Roma che aveva al suo interno – a metà anni Cinquanta – delle figure leggendarie, da Ghiggia a Nordahl. Il trasferimento a Buonconvento, il recupero dalla bocciatura, l’iscrizione a Giurisprudenza a Siena, e la ripresa agonistica in un’ambiziosa Acquaviva, in Promozione. A Poggibonsi, nel 1967-68 in D, voluto dal direttore sportivo Sergio Gilardetti: un approdo frutto di una coincidenza, ma Bettarini si dimostrò all’altezza e si ritagliò un iniziale compito da mister.

Tornando infine a indossare, nel 1970-71, la maglia numero 1 in un Poggibonsi nel frattempo affidato a Uliano Vettori. La laurea in Legge e il patentino di Seconda categoria a Coverciano. La professione in ambito assicurativo – ad Abbadia San Salvatore presso Alleanza Vita, più avanti Siena, agenzia Allsecures di via dei Rossi – unita alla missione di allenatore. A Staggia Senese si impose all’attenzione degli osservatori il figlio Stefano, difensore pronto alla massima serie, che ha pubblicato sui social un toccante messaggio: "Il prezzo dell’amore è la perdita: ciao Babbo". Stamane alle 11 l’ultimo saluto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Buonconvento.

Paolo Bartalini