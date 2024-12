Addio a Kurt Laurenz Metzler

Ci ha lasciato Kurt Laurenz Metzler, l’artista svizzero che viveva tra Zurigo ed aveva profondi legami con il territorio senese. Si è spento all’età di 83 anni rinomato artista svizzero noto per aver introdotto la scultura seriale in vetroresina in Europa con la sua iconica serie dei “Nevrotici Metropolitani”. Le sue opere, esposte principalmente in spazi pubblici, lo hanno reso famoso in tutto il mondo, grazie al suo stile espressivo e all’uso pionieristico dei materiali.

A Siena lo ricordano i tanti amici conosciuti, tra tutti l’artista Carlo Pizzichini, con il quale era nato un sodalizio fatto di fraterna amicizia e di condivisioni artistiche. La sua accoglienza e simpatia, la generosità, la sua professionalità e lo scambio delle proprie esperienze artistiche, hanno fatto di lui persona amata e rispettatata. Memorabile la mostra personale ai Magazzini del Sale nel 1997, dove portò per la prima volta, come intervento urbano, le sue sculture in piazza del Campo ed in piazza del Duomo.

Si ricorda inoltre le sue sculture protagoniste nel 1995 di Forme nel Verde a San Quirico d’Orcia, con una mostra personale che vide la partecipazione di numerose figure politiche e culturali come Nilde Iotti e il poeta Mario Luzi. Alla fine degli anni 80 nacque in Toscana un movimento noto oggi come Arte Ambientale. Artisti come Niki de Saint Phalle e Daniel Spoerri si trasferirono in questa regione.

Nel 1989 Metzler acquistò una casa del XVIII secolo con quattro ettari di terreno a Iesa, nel comune di Monticiano, vicino Siena, dove si trasferì con la sua seconda moglie, Claudia P. Imholze dove fondò il suo Parco di Sculture KLM. Aperto al pubblico nel 1997 e riconosciuto come museo pubblico dalla Regione Toscana nel 2012, il parco ospita oggi oltre 70 opere che documentano i diversi periodi creativi dell’artista e il suo approccio innovativo ai materiali.