Addetto alla pescheria. Assistente per la clientela

1 ADDETTO/A ALLA VENDITA REPARTO PESCHERIA – Cercasi a Colle Val D’Elsa per un/a addetto/a alla vendita reparto pescheria per pulizia, taglio, peso e vendita. Orario di lavoro: lunedì/sabato e disponibilità per qualche domenica part-time. per candidarsi inviare il proprio cv a [email protected] o 0571526176.

1 ASSISTENTE CLIENTI PART TIME – Cercasi a Sinalunga figura per assistenza clienti, gestioni problematiche, raccolta ed analisi feedback per migliorare la gestione commerciale, inserimento ed aggiornamento dei dati nei sistemi gestionali aziendali, coordinamento con gli altri reparti di vendita e marketing per risolvere richieste complesse. Preferibile esperienza, capacità di comunicazione sia scritta che verbale, conoscenza dei software gestionali e del pacchetto office e patente B. Tempo determinato part time 24/30 ore settimanali. Contatti: 0577/1522005 o [email protected]