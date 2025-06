Acquisizione del Parco Acquasanta. Il Comune è pronto al rogito

Il Comune acquisisce il Parco Acquasanta; pronto il rogito e definiti nel dettaglio immobili e parcheggi: alla società Terme di Chianciano Immobiliare Spa in liquidazione, l’importo di 3.181.381 euro. Il rogito è fissato per l’11 giugno presso lo studio del notaio Matilde Ricci. L’atto elenca nel dettaglio gli immobili oggetto dell’acquisizione, tra cui 39.000 mq di area verde e i saloni Nervi e della Mescita; uno di 2.145 metri quadrati e l’altro di 1.050 destinati a diventare gli spazi centrali della futura programmazione. Inclusi anche tutti i negozi, le tettoie, i locali tecnici, l’ingresso monumentale e i magazzini. Inoltre saranno acquisiti oltre 1.300 mq di servizi igienici e locali tecnici.

Completano l’acquisto quattro parcheggi pubblici strategici: Parcheggio fronte ingresso Acquasanta (piazza Martiri Perugini); Parcheggio sottostrada collegato al lato del Ponte Ribussolaia; Parcheggio fronte Parco Fucoli/viale delle Terme ; Area laterale Parco Fucoli in viale delle Terme.

L’importo, corrispondente al valore stimato dall’ingegner Alessandro Valtriani, è stato ritenuto congruo ed è coperto tramite apposito stanziamento da parte della Regione Toscana. Non rientrano invece nell’operazione le Terme Sensoriali, espressamente escluse. Incluso invece all’interno del ’contributo straordinario per consolidamento brand turistico e rigenerazione urbana’ fortemente voluto dal presidente Eugenio Giani, un incarico da 100mila euro per la progettazione integrata della futura trasformazione urbana dell’area. La Regione Toscana ha assegnato alle casse comunali la cifra di 3 milioni e 433.562 euro e le spese di registro e rogito sono fissate in 152.181 euro.

Si ricorda che le Terme di Chianciano immobiliare, è la società proprietaria delle Terme di Chianciano ed è una società esclusivamente pubblica i cui soci sono la stessa Regione Toscana, il Comune di Chianciano Terme e la Fises di Siena, Finanziatia senese di sviluppo. Le Terme di Chianciano Immobiliare sono infine una società in liquidazione. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Grazia Torelli, è il rilancio turistico e la valorizzazione del brand termale di Chianciano attraverso una delle sue eccellenze.

Anna Duchini