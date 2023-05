Acquaviva in lutto: scomparso Pagliai, politico e anima della polisportiva

Una notizia che ha ha generato tanto dispiacere in Valdichiana e non solo. È scomparso Giancarlo Pagliai, persona molto conosciuta anche per il suo impegno politico nel Partito Democratico. Nato a Montepulciano nel 1955 e residente ad Acquaviva, oltre alla politica (fu anche uno dei sostenitori alla fusione tra i comuni di Torrita e Montepulciano che poi non si realizzò), una delle sue passioni è stata la scrittura. Il suo ultimo libro, "Sono un uomo ma non per scelta", fu presentato in un gremito teatro di Acquaviva, l’autore decise di destinare il ricavato delle vendite a due associazioni di Acquaviva, l’Auser e la Misericordia. Recentemente Pagliai aveva lasciato l’attività politica a causa di una grave malattia. Oggi il funerale nella chiesa di San Vittorino alle ore 15.

Tanti i messaggi ed i ricordi arrivati ieri su Facebook. Tra questi anche quello di Andrea Valenti, segretario provinciale del Pd. "Apprendo con dolore della scomparsa di Giancarlo Pagliai, figura autorevole e appassionata della politica senese, da sempre impegnato sia nel Partito Provinciale che nell’Unione Comunale di Montepulciano, soprattutto sul tema dei diritti civili. Conservo con affetto l’ultimo messaggio che ci siamo scambiati, quando ho appreso che l’aggravarsi della malattia non gli permetteva di continuare l’attività politica, e le belle parole che mi ha scritto". Anche la Società Polisportiva Acquaviva ha ricordato Pagliai che in passato è stato pure vicepresidente della squadra biancoazzurra.

L.S.