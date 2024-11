Acquacalda, preoccupazione tra i residenti

L’esplosione di furti in appartamento registrati nell’ultimo periodo a Siena e nei comuni limitrofi, come Sovicille, San Rocco o Rosia, non ha risparmiato neanche l’immediata periferia della città. Tra le aree più colpite, negli ultimi giorni, i quartieri residenziali dell’Acquacalda e del Petriccio, nella zona nord, già bersaglio dei ladri anche in passato, come ricordano le cronache cittadine. Tra i residenti serpeggia, inevitabilmente, la paura, il timore di trovare, magari dopo qualche ora trascorsa fuori, la propria casa svaligiata, i propri beni sottratti, le stanze a soqquadro a testimonianza della violazione, materiale e psicologica, subita.

I furti non avvengono soltanto durante la notte, ma, in considerazione degli ultimi casi registrati, anche di pomeriggio, dalle 17 alle 21, quando le ore di luce fanno spazio al buio. I malviventi, a quanto sembra, hanno sofisticate attrezzature per aprire ogni tipo di serratura e per scassinare le casseforti, qualora fossero presenti negli appartamenti. Non si tratta quindi di ladri improvvisati, ma di gruppi organizzati. La raccomandazione, allora, è di segnalare alle forze dell’ordine – contattando immediatamente il numero di emergenza 112 – qualsiasi autovettura sospetta, che i residenti non conoscono, specialmente se a bordo ci sono più persone. Pare infatti che i ladri, di diverse nazionalità, si muovano insieme, rendendo più complicata la cattura di tutti i componenti della banda di malviventi.

A.G.