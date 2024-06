Accuse e scintille, l’ultimo duello. Candidati a confronto sul palco

È questo il giorno. Si terrà alle 21 al Teatro del Popolo il confronto pubblico tra i candidati alla fascia tricolore di Colle. Incontro che cade a pochi giorni dal fine settimana del voto. Un dibattito che arriva in un momento molto caldo della campagna elettorale e in città si attende una serata infuocata, anche perché nelle ultime settimane ci sono stati dei casi di ‘scontro’, qualche ‘scintilla’ e confronti in punta di fioretto. Il caso più eclatante è stato sicuramente quello degli attacchi omofobi che sono stati segnalati da Riccardo Vannetti in riferimento ad alcuni post e commenti comparsi via social sulla sua persona.

Altro episodio riguarda Piero Pii che a conclusione di un suo incontro di una settimana fa ha annunciato "di essersi tutelato legalmente rispetto a delle affermazioni fatte nei suoi confronti da due soggetti". Colle di fatto è stata teatro anche di dibattiti a livello nazionale a partire dagli arrivi sul territorio di politici di caratura nazionale ed europea che sono entrati direttamente nella diatriba elettorale. ’Nulla di nuovo sotto il sole’, perché a Colle è risaputo che la politica è pane quotidiano. Se a Siena l’identità è legata alla propria contrada a Colle si potrebbe dire che la politica e l’amministrazione sono argomento quotidiano e intrinseco all’essere colligiano.

Un grande uomo, Enzo Sammicheli, diceva che a Colle la politica si respira da quando si nasce e che la critica, come la dialettica politica sono due arti che si imparano fin da piccoli. È così e così sarà sempre. D’altro canto già le campagne elettorali del 2019 e del 2014 (le prime con ballottaggio) furono calde e stracolme di scontri e dibattiti. C’è, quindi, molta attesa per il confronto in teatro organizzato dall’associazione LaGorà Aps. Un confronto pubblico fra i quattro candidati a sindaco Angela Bargi, Piero Pii, Claudio Toticchi e Riccardo Vannetti. Durante l’incontro, ciascun candidato avrà l’opportunità di esporre le proprie proposte e rispondere alle domande della giornalista Irene Chiti.

Otto saranno le tematiche affrontate, a partire dalla presentazione, per poi passare al ‘Rilancio attività economiche e industriali’, ‘Infrastrutture’, ‘Ammodernamento della città, nel rispetto della città’, ‘Ambiente’, ‘Cultura e istruzione’, ‘Servizi sociali’, per poi concludere con un appello al voto. Ogni candidato/a avrà tre minuti a domanda, senza tempo aggiuntivo. Non sono previste domande dal pubblico. Si sa, c’è chi vince i dibattiti e chi vince nelle urne. La parola agli elettori, anzi il lapis ai colligiani.