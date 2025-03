Acconto Tari, pronti 4.350 avvisi

Stanno per essere consegnati 4.350 avvisi relativi all’acconto tari dell’anno 2025 su Chianciano Terme relativi alla prima ed alla seconda rata e per assicurare i tempi di arrivo entro il 31 marzo l’amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi ad una ditta esterna. Si ricorda che per la disciplina della Tari, il pagamento, può avvenire in tre rate annue con le scadenze al 31 marzo, al 31 maggio ed al 30 novembre e la giunta ha "Valutato di riunire in una unica spedizione gli avvisi relativi alla prima e seconda rata, in quanto trattasi comunque di rate di acconto, procedendo poi con una nuova spedizione degli avvisi relativi alla rata di saldo, prevedendo un numero di avvisi per l’acconto tari anno 2025 pari a 4.350 con n. 1 avviso f/r e n. 2 F24 semplificati atteso pertanto che occorre procedere con la stampa, l’imbustamento e la spedizione degliavvisi di pagamento relativi all’anno 2025 e ritenuto di affidare detti servizi all’esterno, dato. l ’elevato numero di avvisi da predisporre e i tempi ridotti per il recapito degli avvisi stessi in termini utili per consentire ai contribuenti il rispetto della scadenza del 31.03." se ne occuperà la ditta Koine’ di Prato. Il servizio di stampa, imustamento e spedizione degli avvisi è di poco superiore a 3.000 euro.

Anna Duchini